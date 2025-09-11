Al termine di questo primo weekend di campionato si capirà meglio a che punto è il Lugano.
Per i bianconeri si prospettano infatti due giorni tosti in cui domani, venerdì, riceveranno lo Zugo e sabato andranno a Zurigo. Coach Mitell dovrà fare a meno di Marco Zanetti, assente alla sessione odierna a causa del colpo alla spalla ricevuto a Friborgo.
«Non vediamo l’ora di scendere sul ghiaccio di casa e speriamo di poter regalare ai nostri tifosi una bella prestazione nei 60’, ma soprattutto una vittoria da festeggiare», ha spiegato l'allenatore svedese.