Il Lugano per l'impegnativo trittico con Davos, Losanna e Zurigo recupera il difensore Alatalo, ma almeno contro i grigionesi dovrà fare a meno di Bertaggia, fermato da un infortunio alla parte alta del corpo.
In forse per l'impegno contro i gialloblù c'è pure Sgarbossa, presente alla pista per l'allenamento della vigilia, ma che non è sceso sul ghiaccio per un problema medico non specificato.
Mitell contro i gialloblù si aspetta che «la squadra trovi equilibrio e non aspetti che siano loro a dettare i ritmi. Dobbiamo ancora capire come giocare bene per 60 minuti».