Nei prossimi impegni Il Lugano recupera Alatalo, ma dovrà fare a meno di Bertaggia e forse di Sgarbossa

Swisstxt

15.10.2025 - 14:25

Lugano al lavoro
Lugano al lavoro
rsi.ch

Il Lugano per l'impegnativo trittico con Davos, Losanna e Zurigo recupera il difensore Alatalo, ma almeno contro i grigionesi dovrà fare a meno di Bertaggia, fermato da un infortunio alla parte alta del corpo.

SwissTXT

15.10.2025, 14:25

15.10.2025, 14:47

In forse per l'impegno contro i gialloblù c'è pure Sgarbossa, presente alla pista per l'allenamento della vigilia, ma che non è sceso sul ghiaccio per un problema medico non specificato.

Mitell contro i gialloblù si aspetta che «la squadra trovi equilibrio e non aspetti che siano loro a dettare i ritmi. Dobbiamo ancora capire come giocare bene per 60 minuti».

