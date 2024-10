Lugano in pista rsi.ch

A riposo l'Ambrì, in pista per preparare il derby è sceso il Lugano nel giorno dell'addio allo storico presidente Geo Mantegazza.

Swisstxt

La sfida della Gottardo Arena potrebbe essere l'unica del weekend per i bianconeri.

Si va verso il rinvio della partita di sabato, giorno dei funerali, con lo Zurigo.

Sul ghiaccio si è rivisto Schlegel, ma Gianinazzi non ha voluto svelare se giocherà lo zurighese o Huska.

Intanto per fungere da riserva per la sfida in Leventina è giunto Beglieri da Visp.

Il coach dei sottocenerini è intenzionato a un solo ritocco delle linee, con lo scambio tra Cormier e Zanetti.

Swisstxt