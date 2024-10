Stransky freshfocus

Il Lugano è incappato nella 5a sconfitta esterna consecutiva.

Impegnati sul ghiaccio dell'Eisstadion, i bianconeri sono stati travolti con un pesantissimo 8-1 dal Davos. In pista con lo stesso line-up di martedì, i ticinesi hanno approcciato bene la partita, trovando il meritato 1-1 con Jesper Peltonen. Il 2-1 di Fora (151o punto in NL), un'azione in fotocopia rispetto all'1-0, ha però tagliato le gambe all'HCL. Nemmeno il cambio del portiere a metà gara (sul 5-1) è servito a fermare l'emorragia: Schlegel ha subito 3 reti negli ultimi 20'.

