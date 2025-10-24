  1. Clienti privati
National League A Berna il Lugano coglie la terza vittoria filata, l'Ambrì si riscatta subito col Ginevra

Swisstxt

24.10.2025 - 22:40

Tris dei bianconeri.
Tris dei bianconeri.
Keystone

Serata perfetta per il Lugano, che travolge il Berna 4-1 e regala a Mitell una vittoria di compleanno, mentre l'Ambrì reagisce con forza battendo 5-2 il Ginevra.

SwissTXT

24.10.2025, 22:40

Il Lugano ha centrato il terzo successo consecutivo, battendo 4-1 il Berna e facendo così un bel regalo a Tomas Mitell nel giorno del suo compleanno.

Alla PostFinance Arena lo svedese ha confermato la squadra vittoriosa con lo Zurigo che ha infatti fatto la differenza già nel primo periodo chiuso sul 2-0 grazie a Perlini (al primo gol stagionale) e Fazzini.

A inizio del terzo centrale Simion ha poi firmato il 3-0 prima del risveglio degli Orsi che hanno accorciato con Graf.

Nel periodo conclusivo i bianconeri si sono ben difesi e ancora con Simion hanno chiuso i conti.

Miles Mueller in rete.
Miles Mueller in rete.
Keystone

L'Ambrì si riscatta subito col Ginevra

L'Ambrì di Landry e Matte ha spazzato via la brutta prestazione contro il Berna di martedì mettendo sotto per 5-2 il Ginevra, in un incontro iniziato con 35 minuti di ritardo a causa del traffico che ha rallentato il viaggio delle Aquile.

Concentrati e aggressivi, i biancoblù sono partiti col piede sull'acceleratore, segnando 5 reti in 17'16" contro dei romandi smarriti. Da segnalare i primi gol stagionali di Müller.

Gli ospiti sono rientrati parzialmente in partita grazie a due powerplay, ma i leventinesi hanno controllato e festeggiato la quarta vittoria su 6 incontri col nuovo staff in panchina.

Video

