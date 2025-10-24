Tris dei bianconeri. Keystone

Serata perfetta per il Lugano, che travolge il Berna 4-1 e regala a Mitell una vittoria di compleanno, mentre l'Ambrì reagisce con forza battendo 5-2 il Ginevra.

SwissTXT Swisstxt

Alla PostFinance Arena lo svedese ha confermato la squadra vittoriosa con lo Zurigo che ha infatti fatto la differenza già nel primo periodo chiuso sul 2-0 grazie a Perlini (al primo gol stagionale) e Fazzini.

A inizio del terzo centrale Simion ha poi firmato il 3-0 prima del risveglio degli Orsi che hanno accorciato con Graf.

Nel periodo conclusivo i bianconeri si sono ben difesi e ancora con Simion hanno chiuso i conti.

Miles Mueller in rete. Keystone

L'Ambrì si riscatta subito col Ginevra

L'Ambrì di Landry e Matte ha spazzato via la brutta prestazione contro il Berna di martedì mettendo sotto per 5-2 il Ginevra, in un incontro iniziato con 35 minuti di ritardo a causa del traffico che ha rallentato il viaggio delle Aquile.

Concentrati e aggressivi, i biancoblù sono partiti col piede sull'acceleratore, segnando 5 reti in 17'16" contro dei romandi smarriti. Da segnalare i primi gol stagionali di Müller.

Gli ospiti sono rientrati parzialmente in partita grazie a due powerplay, ma i leventinesi hanno controllato e festeggiato la quarta vittoria su 6 incontri col nuovo staff in panchina.