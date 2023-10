Carr KEY

Terza vittoria consecutiva per il Lugano, capace di sbancare Bienne con il risultato di 5-2 grazie in particolare a una prima linea stellare e a un Schlegel in grande spolvero.

I primi tre gol dei bianconeri sono infatti stati messi a segno dai tre attaccanti del super blocco che aveva già deciso gli incontri con il Berna e a Langnau, con Thuerkauf e Carr che hanno portato sul 2-0 il Lugano e Joly che ha siglato il gol partita dopo il pareggio dei padroni di casa. Nel finale, dopo 70» superati in 3c5, i ticinesi hanno trovato altre due reti a porta vuota con Morini e LaLeggia.

Swisstxt