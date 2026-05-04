Nuovo volto KEY

I rumors si rincorrevano da qualche settimana, ma ora è arrivata l’ufficialità: l’attaccante Olle Lycksell sarà il quinto straniero del Lugano per la prossima stagione.

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Svedese classe '99 e schierabile sia come centro che come ala, Lycksell ha firmato un contratto valido fino al 2029 con i bianconeri.

È reduce da un'annata divisa tra NHL (2 punti in 7 partite con gli Ottawa Senators) e AHL (30 punti in 44 partite con i Belleville Senators).

In quest’ultima lega il suo bottino complessivo è di 172 punti (70 gol) in 194 partite.