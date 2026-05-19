La soddisfazione di Malgin. blue Sport

Dopo un inizio difficile, la Nazionale di hockey svizzera accende il fuoco contro la Germania e festeggia una vittoria clamorosa. Nico Hischier e Denis Malgin spiegano a blue News perché l'atmosfera è così speciale.

Redazione blue Sport Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera domina la Germania con un netto 6-1 ai Mondiali casalinghi e conquista la terza vittoria consecutiva.

Denis Malgin e Sven Andrighetto trascinano ancora una volta la Nazionale con cinque punti complessivi.

Nico Hischier elogia la calma della squadra nei momenti difficili, le parate decisive di Leonardo Genoni e la straordinaria atmosfera creata dai 10'000 tifosi alla Swiss Life Arena. Mostra di più

La Svizzera travolge la Germania 6-1 ai Mondiali di hockey casalinghi e conquista la terza vittoria in altrettante partite.

In un'intervista rilasciata a blue Sport dopo il match, Denis Malgin commenta: «Ogni vittoria è bellissima, indipendentemente dall'avversario». E aggiunge: «Quando arrivano gol così belli, ovviamente è ancora più divertente».

Malgin e Sven Andrighetto si sono confermati ancora una volta decisivi per il successo rossocrociato. I due attaccanti degli ZSC Lions hanno messo insieme cinque punti contro la Germania.

Ma perché funzionano così bene insieme? «È il quarto anno che giochiamo fianco a fianco e sappiamo sempre dove trovarci sul ghiaccio. C'è grande intesa, non so nemmeno come spiegarlo», racconta Malgin parlando della sua sintonia con il compagno.

L'attaccante svizzero ammette inoltre di non ricordare di aver mai avuto un compagno con cui si sia trovato così bene. E il fatto che i due vadano d'accordo anche nella vita privata aiuta naturalmente anche sul ghiaccio.

Un momento, in particolare, ha colpito Malgin dopo la partita: «Quando è partita la canzone "Venus" e 10'000 persone hanno cantato insieme, è stato incredibile».

Hischier: «Tutti nello spogliatoio hanno abbastanza esperienza»

Nonostante il netto successo, la Svizzera ha faticato nel primo periodo contro la Germania e ha creato poche occasioni.

Nico Hischier spiega che le numerose penalità hanno complicato l'inizio della partita: «È stato difficile entrare nel match, quindi è stato positivo andare alla pausa sullo 0-0. Abbiamo mantenuto la calma e nello spogliatoio c'è abbastanza esperienza per sapere che non bisogna farsi prendere dal panico con così tante penalità».

Durante l'intervallo, il coach della Nazionale Jan Cadieux ha chiesto ai suoi di restare tranquilli: «Nel secondo periodo abbiamo cambiato marcia e da lì ha iniziato a funzionare», spiega Hischier.

Da quel momento la Svizzera ha fatto girare bene il disco e preso il controllo della partita, sapendo che a questo livello non si può concedere nulla agli avversari.

La nota positiva, come sottolinea il vallesano, è che i rossocrociati sono stati molto efficienti, cosa che non era accaduta nelle prime partite.

Tuttavia, Hischier vede ancora una volta nel portiere Leonardo Genoni un uomo chiave. Con il punteggio sullo 0-0 e la Germania in powerplay, il portiere ha compiuto due parate decisive: «Questo ci ha ridato slancio. Leo è sempre presente quando abbiamo bisogno, lo dimostra da molti anni, e abbiamo piena fiducia in lui».

Quando gli viene chiesto dell'atmosfera che si respira alla Swiss Life Arena, il capitano dei New Jersey Devils va in visibilio: «È davvero bello giocare qui, si sente l'energia. Tutti noi non vedevamo l'ora di scendere sul ghiaccio in questo Mondiale in casa. È un vantaggio vedere tanta gente vestita di rosso sugli spalti. Ti dà un po' di energia in più».

Le interviste in video (In svizzero tedesco)

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner» 18.05.2026