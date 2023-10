Denis Malgin Keystone

Denis Malgin è stato squalificato per un turno per aver urtato un linesman subito dopo un ingaggio in Ambrì-Zurigo di sabato scorso e salterà dunque la trasferta di venerdì in casa dell'Ajoie.

In seguito alla violazione della regola IIHF 40 la Commissione disciplinare della Swiss Ice Hockey ha anche comminato al 25enne una multa di 3’000 franchi.

