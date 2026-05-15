Denis Malgin inizia la sua avventura ai Mondiali di hockey con la Nazionale svizzera venerdì sera. Keystone

Denis Malgin è un giocatore chiave per la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio. A Zurigo-Altstetten, la «maledizione» dell'arena dovrebbe finalmente essere spezzata, anche grazie alla sintonia con Sven Andrighetto.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

L'arena dei Mondiali di Zurigo-Altstetten è stata inaugurata il 18 ottobre 2022. La nazionale svizzera di hockey ha giocato finora sette partite nell'ambito dell'Euro Hockey Tour e ha lasciato il ghiaccio ogni volta da perdente, cinque volte ai tempi supplementari o ai rigori.

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Un giocatore che conosce bene lo stadio è Denis Malgin. L'attaccante di 29 anni è uno dei cinque giocatori degli ZSC Lions presenti nella squadra elvetica.

Il team dell'allenatore Jan Cadieux è ospite nello spogliatoio di Zurigo durante il torneo.

Malgin è virtualmente a casa, ma non proprio, dato che la squadra alloggia in un hotel nelle immediate vicinanze dell'arena.

«Devo ancora abituarmi al fatto che dormiamo qui e non posso vedere la mia famiglia», dice Malgin in un'intervista all'agenzia di stampa Keystone-SDA.

«È un po' strano. Ma alla fine della giornata siamo qui per giocare a hockey su ghiaccio e questo è l'obiettivo».

Tra famiglia e sport

Malgin ha una relazione da 14 anni con Emelie, la sorella di Victor Oejdemark, che gioca anche lui nei Lions.

Dall'ottobre 2023 è padre del piccolo Nate, con il quale parla russo, mentre la moglie parla svedese. E parla anche tedesco all'asilo. «Finché non sarà troppo per lui, faremo così. Finora si sta comportando molto bene», dice il giocatore.

Che cosa è cambiato per lui dopo la nascita? «Sono sempre stato bravo a staccare, ma ora lo sono ancora di più». Ma non è uno che si preoccupa troppo se una partita non va bene. Nel tempo libero gli piace guardare l'hockey su ghiaccio e segue la KHL e la NHL: «Mi piace».

Quando si osserva il delicato attaccante, si ha la sensazione che fluttui sul ghiaccio. «Sembra così, ma non è sempre così, devo essere sincero. A volte è un crampo», spiega Malgin e ride.

Per quanto sia un artista, lavora altrettanto duramente fuori dalla pista. In estate non si prepara per la stagione con i Lions, ma con il preparatore atletico Lars Habermacher, con il quale ha una palestra a Jona, utilizzata anche da altri atleti professionisti.

«Con lui va bene così», dice Malgin. I due si sono conosciuti otto anni fa.

L'armonia con Andrighetto

«La cosa più importante è essere liberi dal dolore e non avere blocchi». Se ci si allena in modo adeguato e si eseguono correttamente i piccoli movimenti, si hanno maggiori possibilità di rimanere in salute a lungo termine.

«L'obiettivo è quello di poter esercitare più energia senza sforzare troppo il corpo». Malgin ha sviluppato un'ottima consapevolezza del proprio corpo nel corso degli anni.

È un elemento centrale della squadra svizzera e forma un duo congeniale con Sven Andrighetto, che ha fatto il suo ritorno dalla commozione cerebrale domenica scorsa nella vittoria per 6-1 contro la Repubblica Ceca.

Come spiega l'armonia tra i due? «Abbiamo una buona visione del campo, possiamo tenere bene il disco e a volte fare un passaggio in più. È scattato tutto fin dall'inizio».

Nella finale dei Mondiali contro gli Stati Uniti di un anno fa, mancava poco e Malgin avrebbe segnato l'1:0 nei tempi supplementari. Poco dopo è stato segnato dall'altra parte.

Oggi gli svizzeri affrontano di nuovo gli americani nella partita inaugurale e allora la «maledizione» dell'arena di Zurigo-Altstetten dovrebbe essere spezzata per la prima volta.