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Hockey Malgin sulla sintonia con Andrighetto in nazionale: «È scattata fin dall'inizio»

SDA

15.5.2026 - 15:26

Denis Malgin inizia la sua avventura ai Mondiali di hockey con la Nazionale svizzera venerdì sera.
Denis Malgin inizia la sua avventura ai Mondiali di hockey con la Nazionale svizzera venerdì sera.
Keystone

Denis Malgin è un giocatore chiave per la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio. A Zurigo-Altstetten, la «maledizione» dell'arena dovrebbe finalmente essere spezzata, anche grazie alla sintonia con Sven Andrighetto.

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Keystone-SDA, Redazione blue News

15.05.2026, 15:26

L'arena dei Mondiali di Zurigo-Altstetten è stata inaugurata il 18 ottobre 2022. La nazionale svizzera di hockey ha giocato finora sette partite nell'ambito dell'Euro Hockey Tour e ha lasciato il ghiaccio ogni volta da perdente, cinque volte ai tempi supplementari o ai rigori.

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Keystone

Un giocatore che conosce bene lo stadio è Denis Malgin. L'attaccante di 29 anni è uno dei cinque giocatori degli ZSC Lions presenti nella squadra elvetica.

Il team dell'allenatore Jan Cadieux è ospite nello spogliatoio di Zurigo durante il torneo.

Malgin è virtualmente a casa, ma non proprio, dato che la squadra alloggia in un hotel nelle immediate vicinanze dell'arena.

«Devo ancora abituarmi al fatto che dormiamo qui e non posso vedere la mia famiglia», dice Malgin in un'intervista all'agenzia di stampa Keystone-SDA.

«È un po' strano. Ma alla fine della giornata siamo qui per giocare a hockey su ghiaccio e questo è l'obiettivo».

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Tra famiglia e sport

Malgin ha una relazione da 14 anni con Emelie, la sorella di Victor Oejdemark, che gioca anche lui nei Lions.

Dall'ottobre 2023 è padre del piccolo Nate, con il quale parla russo, mentre la moglie parla svedese. E parla anche tedesco all'asilo. «Finché non sarà troppo per lui, faremo così. Finora si sta comportando molto bene», dice il giocatore.

Che cosa è cambiato per lui dopo la nascita? «Sono sempre stato bravo a staccare, ma ora lo sono ancora di più». Ma non è uno che si preoccupa troppo se una partita non va bene. Nel tempo libero gli piace guardare l'hockey su ghiaccio e segue la KHL e la NHL: «Mi piace».

Quando si osserva il delicato attaccante, si ha la sensazione che fluttui sul ghiaccio. «Sembra così, ma non è sempre così, devo essere sincero. A volte è un crampo», spiega Malgin e ride.

Per quanto sia un artista, lavora altrettanto duramente fuori dalla pista. In estate non si prepara per la stagione con i Lions, ma con il preparatore atletico Lars Habermacher, con il quale ha una palestra a Jona, utilizzata anche da altri atleti professionisti.

«Con lui va bene così», dice Malgin. I due si sono conosciuti otto anni fa.

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L'armonia con Andrighetto

«La cosa più importante è essere liberi dal dolore e non avere blocchi». Se ci si allena in modo adeguato e si eseguono correttamente i piccoli movimenti, si hanno maggiori possibilità di rimanere in salute a lungo termine.

«L'obiettivo è quello di poter esercitare più energia senza sforzare troppo il corpo». Malgin ha sviluppato un'ottima consapevolezza del proprio corpo nel corso degli anni.

È un elemento centrale della squadra svizzera e forma un duo congeniale con Sven Andrighetto, che ha fatto il suo ritorno dalla commozione cerebrale domenica scorsa nella vittoria per 6-1 contro la Repubblica Ceca.

Come spiega l'armonia tra i due? «Abbiamo una buona visione del campo, possiamo tenere bene il disco e a volte fare un passaggio in più. È scattato tutto fin dall'inizio».

Nella finale dei Mondiali contro gli Stati Uniti di un anno fa, mancava poco e Malgin avrebbe segnato l'1:0 nei tempi supplementari. Poco dopo è stato segnato dall'altra parte.

Oggi gli svizzeri affrontano di nuovo gli americani nella partita inaugurale e allora la «maledizione» dell'arena di Zurigo-Altstetten dovrebbe essere spezzata per la prima volta.

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