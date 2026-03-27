Marcel Jenni Keystone

La SIHF ha deciso di dare continuità sulla panchina della Nazionale nonostante la separazione da Patrick Fischer: l’assistente allenatore di Jan Cadieux sarà infatti ancora Marcel Jenni, che ha rinnovato il suo contratto fino al 2028.

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Per l’ex Lugano ci sarà pure un’altra avventura dato che ricoprirà lo stesso ruolo nello staff di Lauri Marjamaki a Kloten con un accordo per un anno.

Il 52enne lavora in seno alla Federazione dal 2020 e da 4 anni è il vice di Fischer.

Con gli Aviatori Jenni farà invece il suo debutto su una panchina di National League.