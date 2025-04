Proviene dai Växjö Lakers Imago

Il Bienne ha annunciato di aver messo sotto contratto per i prossimi due campionati l'attaccante svedese Marcus Sylvegard.

L'ala 25enne ha iniziato la stagione in AHL con i Thunderbirds di Springfield (10 reti e 11 assist in 35 incontri) e l’ha conclusa in patria con i Vaexjoe Lakers, mettendo a referto 5 gol e 11 assist in 20 partite.