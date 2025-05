Christian Marti KEY

Nell’allenamento di rifinitura verso l’importante appuntamento di giovedì contro la Germania, Patrick Fischer non ha voluto stravolgere la squadra che ha ben figurato contro gli Stati Uniti.

Swisstxt

Sul ghiaccio di Herning si è rivisto Christian Marti, assente nell'ultimo incontro per via di una botta alla testa: il difensore dello Zurigo è stato schierato nuovamente in coppia con Michael Fora.

Grégory Hofmann potrebbe invece essere ancora escluso: saranno verosimilmente lui, Andres Ambuehl e Dario Rohrbach (quest’ultimo non ancora iscritto) a giocarsi il posto di 13o attaccante.