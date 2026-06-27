La prima scelta assoluta del draft 2026 di NHL è stato Gavin McKenna.

L’ala canadese classe 2007 è stato selezionato dai Toronto Maple Leafs, i quali sono tornati ad avere la prima chiamata a 10 anni esatti dall’ultima volta (nel 2016 scelsero Auston Matthews).

Dietro a McKenna sono poi stati scelti lo svedese del Frölunda Ivar Stenberg (San Jose Sharks) e un altro canadese, Caleb Malhotra (Vancouver Canucks).

Il primo giro si è concluso senza alcun nome elvetico, ma dei 32 scelti quasi la metà sono europei (7 svedesi, 3 finlandesi, 2 kazaki, 1 lettone, 1 russo e 1 ceco).