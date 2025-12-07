  1. Clienti privati
Hockey Meier a segno ma i Devils ko

Swisstxt

7.12.2025 - 08:50

Imago

New Jersey ha infatti incassato la quinta sconfitta consecutiva, questa volta per 4-1 a Boston.

SwissTXT

07.12.2025, 08:50

Non accenna a terminare la crisi degli «Swiss Devils» I Devils hanno almeno ritrovato il gol dopo due partite a secco grazie a Timo Meier, autore dell’1-1 su assist dell'altro svizzero Nico Hischier. Un assist a testa anche per Pius Suter e Kevin Fiala nelle vittorie di St. Louis (2-1 a Ottawa) e dei Kings (6-0 contro Chicago). Serata invece da dimenticare per Roman Josi e Nino Niederreiter: Nashville è stata infatti battuta 6-3 a Carolina, mentre Winnipeg è crollata 6-2 a Edmonton.

