Festeggiato dai tifosi e dai compagni di squadra: Andreas Ambühl dopo la sua tripletta. Foto: Keystone

Andres Ambühl è stato il «man of the match» con i suoi tre gol nella vittoria della Svizzera per 10-0 sull'Ungheria ai Mondiali di hockey. In mattinata il compagno di squadra Timo Meier aveva previsto la tripletta.

Dopo la partita contro l'Ungheria, vinta dalla Svizzera con un netto 10-0, Timo Meier ha rivelato di avere capacità di chiaroveggenza. «Non voglio vantarmi, ma stamattina avevo previsto che Büeli avrebbe segnato una tripletta», ha detto l'attaccante dei New Jersey Devils con un sorriso.

Meier si stava chiaramente riferendo ad Andres Ambühl, che domenica sera ha segnato i gol dell'1-0, del 7-0 e del 9-0 nel suo 20mo Campionato del Mondo contro l'Ungheria.

Un bel bis

«È sensazionale quello che fa», si è entusiasmato l'appenzellese a proposito del 41enne di Davos. «Credo che in panchina si vedesse quanto fossero tutti contenti. Anche i tifosi, per il fatto che continua a giocare a un livello così alto. Tanto di cappello!».

Lo stesso Meier, nel frattempo, si è detto soddisfatto dei suoi primi due gol del torneo, ma soprattutto della prestazione di squadra: «Penso che sia stata una serata di successo. Abbiamo fatto le cose che volevamo fare in modo coerente per 60 minuti e non abbiamo giocato in modo arrogante».

E la sua tripletta? «Sì, è un bel bonus, l'importante è la vittoria». E Ambühl conferma la dichiarazione di Meier: «Quando l'ha detto in mattinata ho riso tanto!».

Nessun pronostico per la prossima partita

Meier non vuole fare un pronostico su chi svetterà nella partita finale del girone contro il Kazakistan di martedì. Almeno non ancora. «Vedremo cosa mi dice il mio istinto», risponde.