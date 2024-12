Timo Meier e Nico Hischier hanno contribuito con un gol a testa al successo per 4-1 di New Jersey su Chicago.

SwissTXT Swisstxt

Sotto di una rete dopo 40’, i Devils hanno reagito nel terzo periodo con quattro reti, di cui le ultime due degli elvetici nel giro di appena 18 secondi.

L’appenzellese ha pure fornito l’assist in seconda per il provvisorio pareggio, meritandosi la terza stella del match.

Vittorie anche per Nino Niederreiter, autore di un assist nel 4-2 dei suoi Jets sui Canadiens, per Kevin Fiala con i Kings sui Rangers (5-1), e per Liam Bichsel, grazie al 2-1 al supplementare degli Stars sui Blues.