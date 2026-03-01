Timo Meier Imago

Dopo 5 sconfitte filate i Devils sono tornati al successo sconfiggendo 3-1 i Blues.

SwissTXT Swisstxt

Meier, eletto prima stella del match, ha aperto le marcature mentre Hischier le ha chiuse a porta vuota. Sull'altro fronte Suter ha fornito un assist. Sui tabellini c'è stato spazio anche per Kurashev, che nel 5-4 dei suoi Sharks sugli Oilers ha propiziato l'azione del momentaneo 4-3. Sono scesi sul ghiaccio, ma senza ottenere punti, Bichsel e Josi (che si sono sfidati, con il primo che ha festeggiato 3-1 sul secondo) e Moser (con Tampa superato 6-2 da Buffalo).