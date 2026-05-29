L’IIHF ha punito l’elvetico per il fallo su Sundqvist

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

Timo Meier è stato squalificato per una partita dalla Commissione disciplinare dell'IIHF.

L'attaccante svizzero salterà dunque la semifinale di domani, sabato, alle 15.20 contro la Norvegia per un colpo di ginocchio a Oskar Sundqvist nella gara di ieri contro la Svezia, terminata 4-2

Ricordiamo che gli arbitri lo avevano già punito con 2 minuti di penalità, ma la Federazione ha valutato che ci fossero gli estremi per una sanzione maggiore.