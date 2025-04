Metroploit KEY

Il Davos vuole creare nuovi impulsi in vista della prossima stagione e in quest’ottica ha deciso di non rinnovare i contratti in scadenza dei due assistenti di Josh Holden, l'ex Lugano Glen Metropolit e Waltteri Immonen.

Swisstxt

Nel 2023 hanno festeggiato la conquista della Coppa Spengler, mentre nella corrente stagione i grigionesi sono arrivati in semifinale dei playoff.