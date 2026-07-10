Hockey
Shannon Miller è la nuova allenatrice delle Svizzere
Shannon Miller
Imago
Dopo Colin Muller la canadese Shannon Miller assumerà la guida tecnica della Nazionale femminile.
L'allenatrice siederà sulla panchina della Nazionale fino al 2029 e dovrà preparare al meglio i Mondiali casalinghi del 2028.
Nel ruolo di Head Coach la nativa di Melfort ha conquistato 5 titoli di NCAA con i Minnesota Duluth, un Mondiale nel 1997 e un argento olimpico nel 1998 con la Nazionale femminile canadese.
Assieme a lei arrivano anche Cyndy Kenyon e Sarah Forster, le quali prenderanno le redini rispettivamente della U18 e della U16 femminili.