Sesta sinfonia rossocrociata alla Swiss Life Arena: la Norvegia crolla sotto i colpi di Bertschy e compagni (6-0). Domani alle 20:20 la Svizzera va a caccia dell'oro mondiale contro la vincente di Canada-Finlandia.
L'appuntamento con la storia è timbrato per la quinta volta complessiva, la terza consecutiva. La Svizzera artiglia l'atto conclusivo della rassegna iridata polverizzando la Norvegia con un secco e perentorio 6-0.
Sul ghiaccio di una Swiss Life Arena ribollente d'entusiasmo, i rossocrociati soffrono l'ostruzionismo scandinavo soltanto nel segmento iniziale del match, prima di innestare le marce alte e dominare in lungo e in largo.
Mondiali di hockey 2026
Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.
Domani sera alle ore 20h20, la truppa guidata da capitan Josi scenderà sul ghiaccio per spezzare il tabù delle quattro finali perse in passato.
L'avversario uscirà dal secondo scontro di semifinale tra Canada e Finlandia, ma questa Svizzera ha l'atteggiamento solido di una squadra in missione speciale.
Avvio ruvido e lo squillo di Bertschy
Per l'occasione, il coach Cadieux ritrova Suter e lo inserisce in prima linea con Hischier e Biasca al posto dello squalificato Meier, confermando invece Genoni tra i pali.
L'avvio non è una passeggiata: la Norvegia si presenta arroccata e ruvida sul piano fisico, contenendo i primi due powerplay svizzeri, dove Niederreiter colpisce un clamoroso palo.
Serve un lampo per sbloccare la situazione dopo un grande intervento di Genoni: l'azione solitaria e caparbia è di Bertschy, che al minuto 17’36” inventa una traiettoria chirurgica sotto l'incrocio dei pali, freddando un Haukeland parzialmente coperto.
Il monologo elvetico e il sigillo di Genoni
Al rientro dagli spogliatoi la Svizzera cambia marcia. Il raddoppio matura al 24’23” grazie a una fiammata di Malgin, imbeccato da un assist al millimetro di Thürkauf dopo un recupero difensivo.
Il festival del gol prosegue al 32’51” con Jäger, bravissimo a deviare una conclusione di Jung per festeggiare il suo ventottesimo compleanno, mentre al 36’24” Riat capitalizza in powerplay per il 4-0.
Nell'ultimo periodo la marcia prosegue: al 44’27” Hischier firma il 5-0 in superiorità numerica e al 57’34” Rochette sigla il definitivo 6-0.
Nel finale, Genoni sbarra la strada agli ultimi assalti scandinavi, festeggiando il suo 15esimo shutout assoluto nella storia dei Mondiali e ritoccando il suo stesso primato.
Resta solo l'ultimo scoglio per salire sul tetto del mondo.