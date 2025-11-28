Un allenatore soddisfatto KEY

«Il nostro inizio non è stato ideale, visto che siamo andati velocemente in svantaggio – ha dichiarato Tomas Mitell – ma siamo stati bravi a continuare a seguire il piano partita e a restare uniti, così da poter regalare la vittoria ai nostri stupendi tifosi». « Sappiamo che può fare più punti di quelli realizzati ultimamente, ma più che per il suo gol sono contento per come ha lavorato per la squadra», ha sottolineato il coach bianconero. «Era già stato speciale segnare nel derby della Gottardo Arena, ma farlo in quello casalingo lo è ancora di più», ha invece detto Lorenzo Canonica.