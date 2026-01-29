  1. Clienti privati
Hockey Mitell,"Hanno vinto più duelli»

Swisstxt

29.1.2026 - 23:54

Al termine del derby in cui il suo Lugano è uscito sconfitto per 3-2 Tomas Mitell non può certamente dirsi soddisfatto.

SwissTXT

29.01.2026, 23:54

Il coach dei bianconeri ha però pure sottolineato la buona prova messa in pista dall’Ambrì. «Con un nuovo allenatore i giocatori volevano dare una buona impressione e questo gli ha dato una spinta in più», ha detto il coach dei sottocenerini. Lo svedese ha poi proseguito spiega in che modo i leventinesi si sono fatti preferire: «Hanno fatto un ottimo lavoro mettendoci sotto pressione. Loro hanno vinto più duelli e si sono creati più occasioni».

