Al termine del derby in cui il suo Lugano è uscito sconfitto per 3-2 Tomas Mitell non può certamente dirsi soddisfatto.

Il coach dei bianconeri ha però pure sottolineato la buona prova messa in pista dall’Ambrì. «Con un nuovo allenatore i giocatori volevano dare una buona impressione e questo gli ha dato una spinta in più», ha detto il coach dei sottocenerini. Lo svedese ha poi proseguito spiega in che modo i leventinesi si sono fatti preferire: «Hanno fatto un ottimo lavoro mettendoci sotto pressione. Loro hanno vinto più duelli e si sono creati più occasioni».