Al termine della vittoria nel derby c'è soddisfazione per la prestazione in casa Lugano.

Tomas Mitell ha sottolineato la crescita avuta dalla sua squadra nel corso della partita. «Siamo partiti a rilento nel primo tempo poi siamo migliorati nel secondo e terzo – ha spiegato l'allenatore bianconero – sono molto contento per questa vittoria, soprattutto considerando che eravamo in trasferta». Lorenzo Canonica ha poi vissuto una gioia particolare, con il primo gol in un derby. «Una bellissima emozione, spero di segnare presto anche in casa nostra».