Hockey Tomas Mitell prolunga con il Lugano

Swisstxt

5.1.2026 - 14:57

Tomas Mitell
Tomas Mitell
Ti-Press

Tomas Mitell non si muove da Lugano, almeno fino al 2028. Il club bianconero ha infatti annunciato di aver prolungato di un'ulteriore stagione il contratto del coach svedese e del suo staff.

SwissTXT

05.01.2026, 14:57

05.01.2026, 15:17

Arrivato in estate, l'ex allenatore del Faerjestad ha saputo rilanciare alla grande l'HCL, risalito in classifica fino al 4o posto dopo un avvio di stagione complicato.

«Lo staff tecnico vive al 100% la filosofia del club e crede nel percorso intrapreso. Le basi per il futuro sono tracciate e sono felice di poter migliorare passo dopo passo», ha detto il GM Janick Steinmann.

