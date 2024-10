Luca Cereda Ti-Press

E' stata una bella vittoria di squadra, mi è piaciuto il nostro 3o tempo e la maturità con la quale i ragazzi lo hanno affrontato.

« In tutte queste gare siamo sempre stati in partita, e questa è la cosa più importante». Queste le parole di Luca Cereda al termine del primo derby stagionale vinto per 2-1. Gianinazzi ha invece qualcosa da recriminare, soprattutto per quel che concerne la fase realizzativa. «Se segni solo un gol è difficile vincere le partite. Abbiamo creato tante occasioni ma ci è mancato incidere. L'Ambrì è stato bravo a tenerci all'esterno».

