Hockey Mondiali a rischio per El Nino

Swisstxt

27.2.2026 - 23:23

Keystone

La presenza di Nino Niederreiter ai Mondiali casalinghi di Zurigo e Friborgo è a rischio.

SwissTXT

27.02.2026, 23:23

27.02.2026, 23:40

A causa di problemi al ginocchio il grigionese ha infatti subito un intervento in artroscopia e non scenderà più in pista nella stagione regolare di NHL. La notizia è stata data dal suo agente André Rufener, il quale ha però precisato che la speranza di vedere l’attaccante sul ghiaccio della rassegna iridata non è ancora del tutto tramontata. Niederreiter chiude così la sua annata nordamericana con i Jets, suggellata dalla 1000a presenza, con 8 reti e 11 assist in 55 partite.

