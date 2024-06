Moser Reuters

Utah Hockey Club, la nuova squadra prenderà il posto degli Arizona Coyotes, dove il difensore 24enne ha giocato per le ultime 3 stagioni.

Janis Moser passa ai Tampa Bay Lightning nell’ambito di uno scambio con l’ La franchigia della Florida ha ottenuto 2 scelte al draft e 2 giocatori in cambio di Mikhail Sergachev, che aveva con i Lightning un contratto da 8,5 milioni all’anno fino al 2031. -Akira Schmid proseguirà la sua avventura in Nordamerica a Las Vegas. Ci sarà quindi un elvetico ai New Jersey Devils, che lo hanno scambiato insieme a un compagno per un attaccante e una scelta al draft.

