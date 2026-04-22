Con il suo primo gol in assoluto nei playoff di NHL, Janis Moser ha regalato a Tampa Bay il successo per 3-2 all’overtime su Montréal nei quarti di finale di Conference. I Lightning hanno così portato la serie sull’1-1 dopo il break subito nella prima sfida.
Il 25enne ha trafitto Dobes al 72'48" con un secco tiro nel sette guadagnandosi il premio di miglior giocatore.
Sono invece stati sconfitti i Knights di Akira Schmid, nuovamente non convocato, subendo il pareggio nella serie con i Mammoth, e i Kings di Kevin Fiala, ancora infortunato, ora sotto 2-0 con gli Avalanche.