  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NHL Janis Moser decisivo per i Lightning nei quarti di finale di Conference

Swisstxt

22.4.2026 - 08:43

Janis Moser
Janis Moser
KEY

Con il suo primo gol in assoluto nei playoff di NHL, Janis Moser ha regalato a Tampa Bay il successo per 3-2 all’overtime su Montréal nei quarti di finale di Conference. I Lightning hanno così portato la serie sull’1-1 dopo il break subito nella prima sfida.

SwissTXT

22.04.2026, 08:43

22.04.2026, 08:49

Il 25enne ha trafitto Dobes al 72'48" con un secco tiro nel sette guadagnandosi il premio di miglior giocatore.

Sono invece stati sconfitti i Knights di Akira Schmid, nuovamente non convocato, subendo il pareggio nella serie con i Mammoth, e i Kings di Kevin Fiala, ancora infortunato, ora sotto 2-0 con gli Avalanche.

I più letti

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, senza filtri: «Via di casa a 17 anni, niente tiara»
Sopravvissuto al rogo di Capodanno, ora firma il primo contratto da professionista
La campionessa olimpica Frida Karlsson non ce la fa più: «Mi sembra sempre notte»
«Ci abbassano le mutandine»: le mamme raccontano gli abusi nelle scuole di Parigi
«Lo 007 israeliano morto sul Lago Maggiore lavorava contro l'Iran»

Altre notizie

Hockey. La lettera di Josi non fa l'unanimità: NHLer divisi sul ritorno di Fischer

HockeyLa lettera di Josi non fa l'unanimità: NHLer divisi sul ritorno di Fischer

Hockey. Diversi cambi a Berna

HockeyDiversi cambi a Berna

NHL. Gli Stars di Lian Bichsel pareggiano subito i conti con i Wild

NHLGli Stars di Lian Bichsel pareggiano subito i conti con i Wild