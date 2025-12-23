  1. Clienti privati
NHL Moser rovina la festa a Suter

Swisstxt

23.12.2025 - 08:28

Pius Suter
Pius Suter
Keystone

Pius Suter non è riuscito a festeggiare la 400a presenza nella regular season di NHL come avrebbe voluto.

SwissTXT

23.12.2025, 08:28

23.12.2025, 08:54

Difatti, i suoi St. Louis Blues sono usciti sconfitti 4-1 dalla trasferta alla Benchmark International Arena contro i Tampa Bay Lightning di Janis Moser.

Il nativo di Zurigo, al pari del connazionale, non è neppure riuscito a iscriversi al tabellino, portando a nove le gare di fila senza punti.

Serata amara anche per i Los Angeles Kings di Kevin Fiala, battuti 3-1 davanti ai propri tifosi dai Columbus Blue Jackets e alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite.

