Pius Suter non è riuscito a festeggiare la 400a presenza nella regular season di NHL come avrebbe voluto.
Difatti, i suoi St. Louis Blues sono usciti sconfitti 4-1 dalla trasferta alla Benchmark International Arena contro i Tampa Bay Lightning di Janis Moser.
Il nativo di Zurigo, al pari del connazionale, non è neppure riuscito a iscriversi al tabellino, portando a nove le gare di fila senza punti.
Serata amara anche per i Los Angeles Kings di Kevin Fiala, battuti 3-1 davanti ai propri tifosi dai Columbus Blue Jackets e alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite.