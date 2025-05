Janis Moser Reuters

E' già finita la prima avventura nei playoff NHL per Janis Moser, eliminato in cinque partite con i suoi Lightning dai Panthers in virtù della sconfitta per 6-3 subita questa notte.

Il difensore biennese potrebbe ora raggiungere la Nazionale in vista dei Mondiali e prendere in mano una difesa priva del proprio leader Roman Josi. A un passo dal secondo round è invece Niederreiter, autore di un gol e un assist nella vittoria dei suoi Jets per 5-3 sui Blues (serie sul 3-2). Passaggio del turno assicurato dai Capitals, vincenti in gara-5 per 4-1 contro i Canadiens.