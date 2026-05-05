Il top scorer Michael Joly ha rinnovato con i biancoblù. KEYSTONE

Il presidente dell'Ambrì Davide Mottis ha spiegato le scelte di rinnovare Joly e ingaggiare Schnarr e Jarventie e ha poi commentato la situazione di Formenton, per cui la porta non è chiusa.

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«Si è voluto avere stabilità scegliendo un pacchetto di giocatori sui quali costruire seguendo una linea ben definita – ha detto il neopresidente – Alex ha chiesto tempo e noi abbiamo sottoscritto i giocatori a disposizione, senza dover poi correre ai ripari».

«Durante l’estate ci sentiremo con Alex e valuteremo, dal punto di vista tecnico ed economico, se portare avanti le discussioni», ha concluso Mottis.