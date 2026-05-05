  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Il presidente dell'Ambrì Mottis: «Il pacchetto è al completo»

Swisstxt

5.5.2026 - 18:14

Il top scorer Michael Joly ha rinnovato con i biancoblù.
Il top scorer Michael Joly ha rinnovato con i biancoblù.
KEYSTONE

Il presidente dell'Ambrì Davide Mottis ha spiegato le scelte di rinnovare Joly e ingaggiare Schnarr e Jarventie e ha poi commentato la situazione di Formenton, per cui la porta non è chiusa.

SwissTXT

05.05.2026, 18:14

05.05.2026, 18:19

«Si è voluto avere stabilità scegliendo un pacchetto di giocatori sui quali costruire seguendo una linea ben definita – ha detto il neopresidente – Alex ha chiesto tempo e noi abbiamo sottoscritto i giocatori a disposizione, senza dover poi correre ai ripari».

«Durante l’estate ci sentiremo con Alex e valuteremo, dal punto di vista tecnico ed economico, se portare avanti le discussioni», ha concluso Mottis.

I più letti

20'000 franchi di multa per un uomo che viaggiava senza biglietto sulle FFS, ecco perché
Folgorato alla stazione di Bellinzona, identificata la vittima
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi
Al Bano replica duramente alle parole di Romina Power sulla figlia Ylenia: «Mi ha ferito»

Altre notizie

HC Lugano. Innala carico, Lycksell cerca equilibrio: «Qui per fare la differenza»

HC LuganoInnala carico, Lycksell cerca equilibrio: «Qui per fare la differenza»

10 giorni ai Mondiali. La squadra svizzera prende forma: ecco chi va in vacanza e chi rimane in gioco

10 giorni ai MondialiLa squadra svizzera prende forma: ecco chi va in vacanza e chi rimane in gioco

National League. L'Ambrì cala il tris: Joly rinnova, arrivano Schnarr e Järventie. Ecco chi sono i 2 nuovi attaccanti

National LeagueL'Ambrì cala il tris: Joly rinnova, arrivano Schnarr e Järventie. Ecco chi sono i 2 nuovi attaccanti