Keystone
L’Ambrì-Piotta perderà Miles Mueller e Manix Landry a partire dalla prossima stagione.
Come riportato dal Blick, i due attaccanti, entrambi con ancora un solo anno di contratto, sarebbero stati infatti ingaggiati dal Losanna.
Secondo quanto riferito da Grégory Beaud, i vodesi sarebbero però intenzionati ad anticipare l’arrivo di almeno uno dei due giocatori già a quest’anno, così da sopperire alla partenza di Théo Rochette.
Ad Ambrì dal 2024, Mueller ha ottenuto 34 punti (12 gol) in 109 presenze. Landry ha dal canto suo registrato 53 punti (30 gol) in tre stagioni.