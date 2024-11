Tim Muggli Imago

L’Ambrì ha prestato Tim Muggli al Coira tramite licenza B.

Il 21enne potrà così ritrovare ritmo di gioco e potrà essere richiamato in Leventina in qualsiasi momento in caso di bisogno.

Fin qui l’attaccante ha disputato 8 incontri con la maglia biancoblù siglando una rete.

Il Ginevra è corso ai ripari dopo l’infortunio dello svedese Theodor Lennstroem ingaggiando in prestito per un mese il centro finlandese dell’Ajoie Oula Palve.

