Hockey È Stransky l'MVP della regular season

Swisstxt

10.3.2026 - 19:52

Matej Stransky
Matej Stransky
KEYSTONE

Matej Stransky è stato eletto MVP della stagione regolare di NL.

SwissTXT

10.03.2026, 19:52

10.03.2026, 19:54

Il miglior marcatore del Davos si è imposto con ampio margine nella votazione che ha coinvolto gli allenatori e i capitani dei 14 club della Lega Nazionale. Il ceco ha preceduto Erik Braennstroem del Losanna, che si è consolato col titolo di miglior difensore. Miglior portiere il friborghese Reto Berra.

A completare l’All-Star team sono stati Lukas Frick (Davos), Denis Malgin (Zurigo) e Théo Rochette (Losanna). Attilio Biasca (Friborgo) è la rivelazione mentre Josh Holden (HCD) l'allenatore della stagione.

