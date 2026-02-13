Reto Berra ha annunciato il ritiro dalla Nazionale svizzera.

Il portiere, che ringrazia i tifosi per il sostegno ricevuto in tutti questi anni, ha chiuso la carriera internazionale quindi dopo il Mondiale casalingo.

La carriera del 39enne con la Nazionale è ricca di successi: ha conquistato quattro medaglie d'argento ai Mondiali nel 2013, 2018, 2024 e 2026.

In totale l'estremo difensore ha partecipato a 12 Mondiali e 3 Olimpiadi, totalizzando 138 presenze. Dopo il titolo vinto con il Friborgo, dalla prossima stagione lo zurighese difenderà i colori del Kloten.