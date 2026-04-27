Suter KEY

Primo arrivo dalla NHL in Nazionale per la preparazione ai Mondiali.

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Nella terza settimana di avvicinamento alla rassegna farà infatti parte del roster anche Pius Suter dei St. Louis Blues.

Per le sfide contro Svezia, Finlandia e Cechia, Cadieux ha chiamato pure i difensori dello Zurigo Dean Kukan e Christian Marti e gli attaccanti Denis Malgin (ZSC Lions), Damien Riat (Losanna) e Tyler Moy (Rapperswil).

Devono invece lasciare la selezione svizzera, in partenza oggi per Joenkoeping, il bianconero Lorenzo Canonica e il biancoblù Miles Mueller oltre a Niklas Blessing e Jonas Taibel.