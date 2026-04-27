  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Preparazione ai Mondiali Cadieux chiama Pius Suter in Nazionale, primo arrivo dalla NHL

Swisstxt

27.4.2026 - 09:36

Suter
Suter
KEY

Primo arrivo dalla NHL in Nazionale per la preparazione ai Mondiali.

SwissTXT

27.04.2026, 09:36

27.04.2026, 09:43

Nella terza settimana di avvicinamento alla rassegna farà infatti parte del roster anche Pius Suter dei St. Louis Blues.

Per le sfide contro Svezia, Finlandia e Cechia, Cadieux ha chiamato pure i difensori dello Zurigo Dean Kukan e Christian Marti e gli attaccanti Denis Malgin (ZSC Lions), Damien Riat (Losanna) e Tyler Moy (Rapperswil).

Devono invece lasciare la selezione svizzera, in partenza oggi per Joenkoeping, il bianconero Lorenzo Canonica e il biancoblù Miles Mueller oltre a Niklas Blessing e Jonas Taibel.

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Chi paga se il mio volo è cancellato per mancanza di cherosene?
Paura in mare in Salento, uno squalo attacca una barca di pescatori
«Bruciavamo genitali e natiche»: testimonianze agghiaccianti dei membri di una gang
Ecco perché un Boeing 787 Dreamliner viene demolito dopo sole 13 ore di volo

Altre notizie

Hockey. Lo Zurigo saluta Marco Bayer

HockeyLo Zurigo saluta Marco Bayer

National League. Il Lugano e il difensore USA Connor Carrick si separano

National LeagueIl Lugano e il difensore USA Connor Carrick si separano

NHL. Tampa Bay pareggia la serie, si chiude la stagione dei Kings, eliminati da Colorado

NHLTampa Bay pareggia la serie, si chiude la stagione dei Kings, eliminati da Colorado