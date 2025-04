Marc Marchon KEYSTONE

Patrick Fischer ha deciso di convocare un attaccante in più per la prima fase del campo di allenamento che porterà la Nazionale rossocrociata ai Mondiali.

SwissTXT Swisstxt

Il selezionatore elvetico ha infatti chiamato Marc Marchon del Berna, che aveva in un primo momento rinunciato a causa di problemi fisici. Gli ulteriori esami ai quali si è sottoposto il 29enne hanno dato il via libera per un suo impiego.

Il suo compagno di squadra Romain Loeffel si unirà invece al roster elvetico solo settimana prossima, visto che si sta rimettendo dagli acciacchi accusati nei quarti dei playoff.