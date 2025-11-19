  1. Clienti privati
Dopo 10 anni L'allenatore Fischer verso l'addio alla nazionale svizzera di hockey?

Swisstxt

19.11.2025 - 16:49

L'allenatore Patrick Fischer.
L'allenatore Patrick Fischer.
KEYSTONE

Olimpiadi, Mondiali casalinghi e poi basta.

SwissTXT

19.11.2025, 16:49

19.11.2025, 16:57

Secondo quanto riportato da Klaus Zaugg su «Watson», Patrick Fischer non dovrebbe rinnovare il contratto che lo lega alla panchina della Nazionale svizzera, in scadenza a fine maggio del 2026.

Il 50enne ex Lugano è in carica da dicembre 2015 e in dieci anni è diventato l’allenatore di maggior successo della storia della Nazionale: sotto la sua guida, infatti, la formazione elvetica ha raggiunto tre finali iridate.

Il suo successore dovrebbe già essere sotto contratto con la Federazione elvetica: trattasi di Jan Cadieux.

