L'allenatore Patrick Fischer. KEYSTONE

Olimpiadi, Mondiali casalinghi e poi basta.

SwissTXT Swisstxt

Secondo quanto riportato da Klaus Zaugg su «Watson», Patrick Fischer non dovrebbe rinnovare il contratto che lo lega alla panchina della Nazionale svizzera, in scadenza a fine maggio del 2026.

Il 50enne ex Lugano è in carica da dicembre 2015 e in dieci anni è diventato l’allenatore di maggior successo della storia della Nazionale: sotto la sua guida, infatti, la formazione elvetica ha raggiunto tre finali iridate.

Il suo successore dovrebbe già essere sotto contratto con la Federazione elvetica: trattasi di Jan Cadieux.