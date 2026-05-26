Gli elvetici hanno superato anche il test fin qui più impegnativo: sconfiggendo 4-2 la Finlandia, hanno centrato la 7a vittoria in 7 partite, ma soprattutto si sono guadagnati il 1o posto nel Gruppo A. I rossocrociati, sempre senza Suter e con Berra in porta, sono andati sul 2-0 nel giro di 3'59» grazie a Biasca (1o gol a un Mondiale) e Jaeger. Una doppietta di Barkov nel secondo tempo ha però rimesso tutto in parità. Jaeger (doppietta per lui) ha colpito in powerplay al 56'47», poi Hischier ha chiuso i conti a porta vuota.