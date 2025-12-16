Allenamento HCL rsi.ch

Un posto nella top 6 da difendere, anzi possibilmente da blindare.

Il Lugano vuole riprendere da dove aveva finito prima della pausa per le nazionali e domani sera a Zurigo proverà a scavare un solco importante in classifica. «Andare a +7 sui Lions? Sinceramente non ci pensiamo tanto, questi sono argomenti che piacciono a voi dei media», ha risposto sorridento Thomas Mitell. Tornerà a far parte del line-up Alessio Bertaggia (provato con Sekac e Sgarbossa). «Sono contento che sia di nuovo in squadra. Oltre a essere un gran pattinatore, porta il buonumore in spogliatoio», ha detto di lui il coach svedese