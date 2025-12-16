  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Nel Lugano torna Bertaggia

Swisstxt

16.12.2025 - 15:54

Allenamento HCL
Allenamento HCL
rsi.ch

Un posto nella top 6 da difendere, anzi possibilmente da blindare.

SwissTXT

16.12.2025, 15:54

Il Lugano vuole riprendere da dove aveva finito prima della pausa per le nazionali e domani sera a Zurigo proverà a scavare un solco importante in classifica. «Andare a +7 sui Lions? Sinceramente non ci pensiamo tanto, questi sono argomenti che piacciono a voi dei media», ha risposto sorridento Thomas Mitell. Tornerà a far parte del line-up Alessio Bertaggia (provato con Sekac e Sgarbossa). «Sono contento che sia di nuovo in squadra. Oltre a essere un gran pattinatore, porta il buonumore in spogliatoio», ha detto di lui il coach svedese

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set

Video correlati

Alavés - Real Madrid 1-2

Alavés - Real Madrid 1-2

LALIGA | 16ème journée | Saison 25/26

14.12.2025

Lugano – Servette 4:2

Lugano – Servette 4:2

Super League | 17° turno | stagione 25/26

14.12.2025

Basilea – Lausanne-Sport 0:0

Basilea – Lausanne-Sport 0:0

Super League | 17° turno | stagione 25/26

14.12.2025

Alavés - Real Madrid 1-2

Alavés - Real Madrid 1-2

Lugano – Servette 4:2

Lugano – Servette 4:2

Basilea – Lausanne-Sport 0:0

Basilea – Lausanne-Sport 0:0

Più video

Altre notizie

NHL. Philipp Kurashev infortunato

NHLPhilipp Kurashev infortunato

National League. Brassard rinforza il Ginevra

National LeagueBrassard rinforza il Ginevra

Hockey. Julien Sprunger si ritirerà al termine della stagione

HockeyJulien Sprunger si ritirerà al termine della stagione