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Mondiali Nel segno di Jäger: la Svizzera piega la Finlandia, ora nei quarti c'è la Svezia

fon

26.5.2026

Jäger sigla il 3-2

Jäger sigla il 3-2

26.05.2026

ette su sette e primato blindato. La Svizzera chiude il Gruppo A a punteggio pieno battendo 4-2 la Finlandia alla Swiss Life Arena, grazie alla doppietta di un grande Jäger. Lavato l'affronto olimpico di Milano-Cortina, i rossocrociati volano ai quarti di finale da primi della classe: giovedì alle 20h20 la sfida da dentro o fuori contro la Svezia.

Redazione blue Sport

26.05.2026, 23:06

26.05.2026, 23:29

Sette su sette. La Svizzera non si ferma più e chiude il Gruppo A a punteggio pieno, superando a pieni voti l'esame più duro del suo Mondiale casalingo.

Sul ghiaccio della Swiss Life Arena, i rossocrociati piegano la Finlandia per 4-2, blindano il primo posto nel girone e mettono nel mirino il quarto di finale contro la Svezia, in programma giovedì sera alle 20h20.

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

Avvio shock e la doppietta di Jäger

In attesa di Suter, il coach Jan Cadieux si affida a Berra tra i pali e ridisegna l'attacco confermando i blocchi visti contro l'Ungheria: Malgin-Thürkauf-Andrighetto e Niederreiter-Baechler-Bertschy. Frick finisce in tribuna, mentre Rochette si siede in panca come tredicesimo uomo di movimento.

L'atmosfera è elettrica, nemmeno il tempo di iniziare che la Svizzera è già avanti: passano appena 40 secondi e Biasca capitalizza un assist di Egli trovando il suo primo gol nel torneo. Il raddoppio è un fulmine che arriva dopo soli 3 minuti grazie a Jäger, prima che il portiere finnico Annunen neghi il tris a Thürkauf.

Il ritorno finnico e la zampata decisiva

La Finlandia però non è cliente facile. Nel secondo periodo gli ospiti crescono di intensità e, dopo un gol sfiorato da Hischier in superiorità numerica, accorciano le distanze al 32’48” con Barkov, lasciato colpevolmente solo nello slot.

Il blackout elvetico dura poco: passano due minuti e mezzo, la coppia Kukan-Niederreiter fallisce il colpo del ko e sul ribaltamento di fronte è ancora Barkov a firmare l'inatteso 2-2.

A quel punto la sfida diventa un corpo a corpo serratissimo, dove nessuno fa calcoli strategici sui piazzamenti. A rompere l’equilibrio ci pensa lo special team rossocrociato: al 56’47” una splendida combinazione Meier-Rochette libera Jäger, che fa doppietta personale in powerplay e firma il 3-2.

Nel finale c'è spazio solo per l'assalto disperato degli scandinavi e per il definitivo 4-2 di Hischier a porta vuota a 55 secondi dalla sirena. Una dolce rivincita dopo la delusione patita contro i finnici alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Archiviata la pratica girone, l'asticella si alza: nei quarti ci sarà la Svezia. Affrontare gli scandinavi riapre vecchie ferite, ma questa Svizzera è molto consapevole dei propri mezzi e, spinta dal fattore campo, ha le carte in regola per non temere nessuno sulla strada verso l'oro.

Gli altri accoppiamenti per la corsa alle medaglie saranno Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cechia e Lettonia-Norvegia.

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