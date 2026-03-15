Nel successo dei New Jersey Devils per 6-4 sui Los Angeles Kings, Nico Hischier è stato grande protagonista firmando due reti e due assist, guadagnandosi così la prima stella del match.
Insieme al vallesano anche Timo Meier ha fornito un’ottima prestazione grazie ad un gol e un passaggio decisivo proprio per il connazionale. Nessun punto invece per gli altri svizzeri impegnati nella notte.
Janis Moser è stato sconfitto con i suoi Tampa Bay Lightning dai Carolina Hurricanes per 4-2, mentre i Dallas Stars di Lian Bichsel hanno superato 3-2 all’overtime i Detroit Red Wings.