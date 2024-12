Imago

Nico Hischier è stato determinante nel successo per 3-0 dei Devils contro il Pittsburgh nella NHL.

Il capitano ha segnato una rete e fornito due assist, di cui uno a Timo Meier, poi andato anch'egli a segno. Anche Nino Niederreiter e Roman Josi hanno fornito un assist a testa nelle rispettive vittorie dei Jest contro i Wild (5-0) e dei Predators contro i Kings di Kevin Fiala (3-2). Sconfitta invece per Canucks di Pius Suter, il quale passaggio decisivo per la rete del pareggio non ha comunque evitato la sconfitta contro i Senators all'overtime (5-4).