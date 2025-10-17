  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NHL Nella notte brillano Meier e Hischier

Swisstxt

17.10.2025 - 08:58

Timo Meier
Timo Meier
KEY

Timo Meier e Nico Hischier hanno trascinato New Jersey alla vittoria per 3-1 contro Florida, meritandosi la prima e rispettivamente la terza stella dell’incontro.

SwissTXT

17.10.2025, 08:58

17.10.2025, 08:59

È il terzo successo di fila per la squadra di Newark. I due elvetici sono saliti in cattedra nel terzo periodo andando entrambi in gol, permettendo ai Devils di chiudere i conti già a 8’ dal termine.

Una rete l'ha firmata pure Kevin Fiala (3o centro stagionale), ma i Kings sono andati ko.

Terza vittoria in altrettante partite disputate invece per Akira Schmid (Golden Knights), nonostante le 5 reti incassate.

I più letti

Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Ecco la compagnia aerea con la migliore classe economica del mondo
Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, risponde alle accuse della figlia Evelina

Altre notizie

National League. Un buon Lugano sconfitto in casa dal Davos

National LeagueUn buon Lugano sconfitto in casa dal Davos

Hockey. L'Ambrì presta Hedlund all'Olten

HockeyL'Ambrì presta Hedlund all'Olten

Ambrì. Joly acciaccato e in forse per le partite contro Langnau e Kloten

AmbrìJoly acciaccato e in forse per le partite contro Langnau e Kloten