Timo Meier e Nico Hischier hanno trascinato New Jersey alla vittoria per 3-1 contro Florida, meritandosi la prima e rispettivamente la terza stella dell’incontro.

È il terzo successo di fila per la squadra di Newark. I due elvetici sono saliti in cattedra nel terzo periodo andando entrambi in gol, permettendo ai Devils di chiudere i conti già a 8’ dal termine.

Una rete l'ha firmata pure Kevin Fiala (3o centro stagionale), ma i Kings sono andati ko.

Terza vittoria in altrettante partite disputate invece per Akira Schmid (Golden Knights), nonostante le 5 reti incassate.