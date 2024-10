Festeggiano i Winnipeg Jets KEY

La stagione regolare di Nino Niederreiter e dei suoi Winnipeg Jets non poteva cominciare meglio di così.

I canadesi del Manitoba si sono imposti con un rotondo 6-0 sul ghiaccio degli Edmonton Oilers, una delle principali compagini favorite per il titolo. El Niño, in pista per un totale di 15’52», ha fornito gli assist in seconda per le prime due reti, arrivate sul finale del primo periodo, e ha chiuso con un bilancio di +3.

