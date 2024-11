Hischier KEY

Hischier e Meier sono stati entrambi accreditati di un gol e un assist nel successo di New Jersey contro Detroit.

Swisstxt

L’appenzellese ha siglato il momentaneo 2-2 e ha poi fornito un passaggio decisivo al vallesano, in rete per il 3-3. Nella notte si è particolarmente contraddistinto anche Suter. Nella vittoria all’overtime per 4-3 di Vancouver contro i Buffalo Sabres, lo zurighese ha trovato l'ottava rete in questo campionato oltre che a un assist. Nonostante una doppietta, Josi non è invece riuscito a trascinare i Predators alla vittoria, sconfitti per 3-2 dai Tampa Bay Lightning di Moser.

