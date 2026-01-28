  1. Clienti privati
Hockey NHL, derby a Niederreiter

Swisstxt

28.1.2026 - 09:47

Nino Niederreiter
Nino Niederreiter
KEY

Tre svizzeri in rete nella notte di NHL, ma a vincere è stato solo Niederreiter.

SwissTXT

28.01.2026, 09:47

Il grigionese ha firmato il game winning goal nel 4-3 di Winnipeg in casa di New Jersey. Il 33enne, autore del momentaneo 4-1, è a quota 499 punti in carriera in regular season. Inutile il 17o gol stagionale di Hischier, che ha realizzato il punto della speranza dei suoi a 1'46» dal termine dell'incontro. A centrare la porta nella notte è stato pure Josi, ma Nashville ha ceduto 3-2 dopo il supplementare a Boston. Un assist e vittoria per Fiala con i Kings nel 3-1 a Detroit.

