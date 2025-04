Nico Hischier KEY

Sono iniziati con una sconfitta i playoff in NHL di New Jersey degli svizzeri Hischier e Meier.

Swisstxt

Nella notte i Devils sono stati sconfitti per 4-1 dai Carolina Hurricanes in gara-1 dei quarti di finale nonostante una rete del vallesano valida per il momentaneo 3-1.

Esordio vincente invece per i Vegas Golden Knights del portiere elvetico Akira Schimd (riserva), che contro i Minnesota Wild si sono imposti per 4-2.